Канада отправит Украине танки Leopard 2

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2 производства ФРГ. Об этом заявила глава Минобороны страны Анита Ананд, сообщило агентство РИА Новости.

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По мнению министра обороны Канады, немецкие танки обеспечат преимущество Украины перед Россией благодаря своей подвижности и мощи.

Глава оборонного ведомства добавила, что Канада передаст вооружение в течение ближайших недель, количество танков может быть увеличено в координации с союзниками.