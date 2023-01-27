Танки Абрамс М1: характеристики, сравнение с Т-90

США решили поставить Украине батальон танков Абрамс М1. О характеристиках «Абрамсов» и о том, чем эти американские танки отличаются от основного российского танка Т-90, - в материале «Рамблера».

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Предыстория Абрамс М1: главный танк США

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Первое сходство - как и Т-90 для российской армии, Абрамс М1 - основной танк для вооруженных сил США. Американцы начали его разработку в 1970-х, а серийное производство танка стартовало в 1980 году.

Новый танк решили создавать в рамках классической схемы, предусматривающей экипаж из четырех человек и пушку высокой баллистики как основное оружие.

Танк решили оснастить 105-миллиметровой пушкой M68, а в качестве силовой установки для него выбрали газотурбинный двигатель AGT-1500. Для танка выбрали мощность в 1500 лошадиных сил.

В первом техническом задании военные установили цену танков на отметке в 500 тысяч долларов и договорились о значении боевой массы танка в 55 тонн.

На стадии разработки прототипов были согласованы такие требования:

Максимальная боевая масса в 18 тонн;

Максимальная стоимость в 107 тысяч долларов;

Максимальная ширина - 3,96 метра (под европейские железнодорожные платформы).

В середине 70-х тендер на производство 462 первых танков выиграла компания Chrysler. Стоимость контракта составила 196 миллионов долларов.

Свое название танк получил в феврале 1980 года - «Абрамсом» он стал в честь генерала Крейтона Абрамса, который был важным человеком для развития американских бронетанковых войск и командовал группировкой сил США во Вьетнаме.

В феврале 1981 года «Абрамс» приняли на вооружение армии США под обозначением «105-миллиметровый пушечный гусеничный танк М1».

Начиная с модификации М1А1 «Абрамсы» оснащают 120-миллиметровой пушкой М-256 - модифицированной версией немецкой пушки Rh-120

Для экипажей «Абрамсов» создали защитные костюмы из негорючей ткани с бронезащитой от осколков, пистолетных и винтовочных пуль, а также от картечи и шрапнели. Танкисты получили отстегивающуюся утепленную подкладку и комплект нательного белья на лето, а шлеп защитил их зрение и дыхание от дыма и отравляющих веществ.

В 1999 году во время модернизации «Абрамс» получил новую, полностью цифровую систему управления огнем, улучшившую его возможности по обнаружению целей днем и ночью.

Новинками стали появление у боевой машины усовершенствованной брони третьего поколения и вспомогательной силовой установки, а также тепловой системы управления, которая кондиционирует воздух для экипажа и помогает работе электронного оборудования.

Абрамс М1 против Т-90: сравнение танков

Журнал TechInsider называет Т-90 и Абрамс М1 типичными представителями советской и западной школ танкостроения.

Издание отмечает, что Т-90 - глубокая модернизация надежного советского танка Т-72. Т-90 создавали в самом конце существования СССР и он «вобрал в себя все лучшее, что было заложено в советских танках».

Основное орудие Т-90 - модернизированная версия 125-миллиметрового гладкоствольного орудия 2А46М4.

Броня танка выросла в три раза по сравнению с Т-72. У Т-90 есть мощная «пассивная» броня и встроенная «активная» динамическая защита, благодаря которой вес не растет слишком сильно.

В передней части башни Т-90 есть две полости, расположенные под углом 55 градусов к продольной оси орудия, в них находятся пакеты спецбронирования «полуактивного» типа.

Броня Т-90 с отражающими листами - это преграда из трех слоев: плиты, прокладки и тонкой пластины. Эффект от таких листов может достигать 40 процентов в сравнении с монолитной броней такой же массы, подчеркивает TechInsider.

Также у танка есть комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5», защищающий от кумулятивных средств и бронебойных подкалиберных снарядов.

На Т-90 впервые появился комплекс оптико-электронного противодействия ТШУ-1 7 «Штора-1», защищающая танк от управляемого оружия с системами наведения типа Tow, «Hot» и другими, охраняющая его от оружия с лазерными головками (Maverick, Hellfire, Copper-head) и от артиллерийских систем с лазерными дальномерами.

Башня Т-90 сделана из наружной и внутренней стальных бронеплит, между которыми - пакеты спецбронирования из металлических и неметаллических материалов.

В случае с «Абрамсами» защитой стала британская многослойная композитная броня «Чобхэм». На более поздних версиях американского танка появилась броня с применением уранокерамики первого и второго поколений.

Как отмечает TechInsider, «Абрамс» изначально создавали не как «танк прорыва», а в качестве боевой машины, способной остановить или задержать советские танки. Задачи у «Абрамсов» и Т-90 разные и сравнивать их не всегда корректно.

Однако свою попытку сравнить Т-90 и «Абрамсы» сделал журнал The National Interest.

NI отмечает, что и для Т-90, и для «Абрамсов» скорость продвижения по шоссе составляет около 70 километров в час.

Минус американского танка - он может проехать без дозаправки 386 километров, тогда как у Т-90 запас хода по шоссе превышает 480 километров.

Еще одна проблема: М1 тяжелее российского танка (в целом «Абрамс» - один из самых тяжелых танков в мире, его боевая масса превышает 62 тонны), это усложняет транспортировку и развертывание «Абрамсов». С бездорожьем он может справляться хуже, чем Т-90.

Издание назвало преимуществом российского танка «Штору» - она не только глушит лазерные системы наведения собственными излучателями, но также создает вокруг боевой машины облако, не пропускающее лучи лазера, с помощью аэрозольных гранат.

У Абрамс М1 нет собственной системы предупреждения о лазерном облучении, системы активной защиты или взрывоопасной реактивной брони, хотя вполне возможно, что будущие обновления будут включать некоторые из этих функций, подчеркивает NI.

Преимущества «Абрамсов», по версии NI, заключаются в композитной броне «Чобхэм», которая совершенствовалась десятилетиями, и наличии отдельного отсека для боеприпасов (это снижает риск их детонации при обстреле танка противником).

Еще одна особенность «Абрамса» - он использует турбину в качестве двигателя, которая потребляет очень много топлива. В турбине заключается и достоинство, и недостаток: она прожорлива, но надежна и не слишком шумна.

У «Абрамсов» высокая скорострельность (она также связана с физической подготовки заряжающего) - до 10-12 выстрелов в минуту.

The National Interest приходит к выводу, что огневая мощь у «Абрамсов» лучше, чем у российских танков Т-90А, но версия Т-90МС с броней «Реликт», улучшенными прицелами и более мощными двигателями способна удерживать свои позиции.

Украина и «Абрамсы»

25 января 2023 года США объявили о решении поставить Украине 31 танк Абрамс М1. Президент США Джо Байден заявил, что доставка «Абрамсов» «потребует времени», но конкретных сроков не назвал.

Вместе с танками Киев получит восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88 и горючее для «Абрамсов».

Всего неделю назад в Пентагоне заявляли, что поставки «Абрамсов» Киеву не имеют смысла, так как танки сложно обслуживать.

Марк Стоун объяснил в своем материале для Sky News, что США отказывались от поставок «Абрамсов», так как бак у этих танков слишком большой и предназначен для работы с реактивным топливом, которого нет в наличии на Украине.

Кроме того, танк очень тяжел и зависит от уникальной и сложной цепочки поставок.

Стоун отмечал, что у отсутствия энтузиазма США были и другие причины - «Абрамсы» «полны производственных секретов», включая композитную броню с труднопробиваемоей сеткой из обедненного урана. Если этот танк захватят на Украине, Россия сможет узнать секреты, подчеркивал автор.