Танки Абрамс М1: характеристики, сравнение с Т-90

США решили поставить Украине батальон танков Абрамс М1. О характеристиках «Абрамсов» и о том, чем эти американские танки отличаются от основного российского танка Т-90, - в материале «Рамблера».
Первое сходство - как и Т-90 для российской армии, Абрамс М1 - основной танк для вооруженных сил США. Американцы начали его разработку в 1970-х, а серийное производство танка стартовало в 1980 году.
Новый танк решили создавать в рамках классической схемы, предусматривающей экипаж из четырех человек и пушку высокой баллистики как основное оружие.
Танк решили оснастить 105-миллиметровой пушкой M68, а в качестве силовой установки для него выбрали газотурбинный двигатель AGT-1500. Для танка выбрали мощность в 1500 лошадиных сил.
В первом техническом задании военные установили цену танков на отметке в 500 тысяч долларов и договорились о значении боевой массы танка в 55 тонн.
В середине 70-х тендер на производство 462 первых танков выиграла компания Chrysler. Стоимость контракта составила 196 миллионов долларов.
Свое название танк получил в феврале 1980 года - «Абрамсом» он стал в честь генерала Крейтона Абрамса, который был важным человеком для развития американских бронетанковых войск и командовал группировкой сил США во Вьетнаме.
В феврале 1981 года «Абрамс» приняли на вооружение армии США под обозначением «105-миллиметровый пушечный гусеничный танк М1».
Начиная с модификации М1А1 «Абрамсы» оснащают 120-миллиметровой пушкой М-256 - модифицированной версией немецкой пушки Rh-120
Для экипажей «Абрамсов» создали защитные костюмы из негорючей ткани с бронезащитой от осколков, пистолетных и винтовочных пуль, а также от картечи и шрапнели. Танкисты получили отстегивающуюся утепленную подкладку и комплект нательного белья на лето, а шлеп защитил их зрение и дыхание от дыма и отравляющих веществ.
В 1999 году во время модернизации «Абрамс» получил новую, полностью цифровую систему управления огнем, улучшившую его возможности по обнаружению целей днем и ночью.
Новинками стали появление у боевой машины усовершенствованной брони третьего поколения и вспомогательной силовой установки, а также тепловой системы управления, которая кондиционирует воздух для экипажа и помогает работе электронного оборудования.
Журнал TechInsider называет Т-90 и Абрамс М1 типичными представителями советской и западной школ танкостроения.
Издание отмечает, что Т-90 - глубокая модернизация надежного советского танка Т-72. Т-90 создавали в самом конце существования СССР и он «вобрал в себя все лучшее, что было заложено в советских танках».
Основное орудие Т-90 - модернизированная версия 125-миллиметрового гладкоствольного орудия 2А46М4.
Броня танка выросла в три раза по сравнению с Т-72. У Т-90 есть мощная «пассивная» броня и встроенная «активная» динамическая защита, благодаря которой вес не растет слишком сильно.
В передней части башни Т-90 есть две полости, расположенные под углом 55 градусов к продольной оси орудия, в них находятся пакеты спецбронирования «полуактивного» типа.
Броня Т-90 с отражающими листами - это преграда из трех слоев: плиты, прокладки и тонкой пластины. Эффект от таких листов может достигать 40 процентов в сравнении с монолитной броней такой же массы, подчеркивает TechInsider.
Также у танка есть комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5», защищающий от кумулятивных средств и бронебойных подкалиберных снарядов.
На Т-90 впервые появился комплекс оптико-электронного противодействия ТШУ-1 7 «Штора-1», защищающая танк от управляемого оружия с системами наведения типа Tow, «Hot» и другими, охраняющая его от оружия с лазерными головками (Maverick, Hellfire, Copper-head) и от артиллерийских систем с лазерными дальномерами.
Башня Т-90 сделана из наружной и внутренней стальных бронеплит, между которыми - пакеты спецбронирования из металлических и неметаллических материалов.
В случае с «Абрамсами» защитой стала британская многослойная композитная броня «Чобхэм». На более поздних версиях американского танка появилась броня с применением уранокерамики первого и второго поколений.
Как отмечает TechInsider, «Абрамс» изначально создавали не как «танк прорыва», а в качестве боевой машины, способной остановить или задержать советские танки. Задачи у «Абрамсов» и Т-90 разные и сравнивать их не всегда корректно.
Однако свою попытку сравнить Т-90 и «Абрамсы» сделал журнал The National Interest.
NI отмечает, что и для Т-90, и для «Абрамсов» скорость продвижения по шоссе составляет около 70 километров в час.
Минус американского танка - он может проехать без дозаправки 386 километров, тогда как у Т-90 запас хода по шоссе превышает 480 километров.
Еще одна проблема: М1 тяжелее российского танка (в целом «Абрамс» - один из самых тяжелых танков в мире, его боевая масса превышает 62 тонны), это усложняет транспортировку и развертывание «Абрамсов». С бездорожьем он может справляться хуже, чем Т-90.
Издание назвало преимуществом российского танка «Штору» - она не только глушит лазерные системы наведения собственными излучателями, но также создает вокруг боевой машины облако, не пропускающее лучи лазера, с помощью аэрозольных гранат.
У Абрамс М1 нет собственной системы предупреждения о лазерном облучении, системы активной защиты или взрывоопасной реактивной брони, хотя вполне возможно, что будущие обновления будут включать некоторые из этих функций, подчеркивает NI.
Преимущества «Абрамсов», по версии NI, заключаются в композитной броне «Чобхэм», которая совершенствовалась десятилетиями, и наличии отдельного отсека для боеприпасов (это снижает риск их детонации при обстреле танка противником).
Еще одна особенность «Абрамса» - он использует турбину в качестве двигателя, которая потребляет очень много топлива. В турбине заключается и достоинство, и недостаток: она прожорлива, но надежна и не слишком шумна.
У «Абрамсов» высокая скорострельность (она также связана с физической подготовки заряжающего) - до 10-12 выстрелов в минуту.
The National Interest приходит к выводу, что огневая мощь у «Абрамсов» лучше, чем у российских танков Т-90А, но версия Т-90МС с броней «Реликт», улучшенными прицелами и более мощными двигателями способна удерживать свои позиции.
25 января 2023 года США объявили о решении поставить Украине 31 танк Абрамс М1. Президент США Джо Байден заявил, что доставка «Абрамсов» «потребует времени», но конкретных сроков не назвал.
Вместе с танками Киев получит восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88 и горючее для «Абрамсов».
Всего неделю назад в Пентагоне заявляли, что поставки «Абрамсов» Киеву не имеют смысла, так как танки сложно обслуживать.
Марк Стоун объяснил в своем материале для Sky News, что США отказывались от поставок «Абрамсов», так как бак у этих танков слишком большой и предназначен для работы с реактивным топливом, которого нет в наличии на Украине.
Кроме того, танк очень тяжел и зависит от уникальной и сложной цепочки поставок.
Стоун отмечал, что у отсутствия энтузиазма США были и другие причины - «Абрамсы» «полны производственных секретов», включая композитную броню с труднопробиваемоей сеткой из обедненного урана. Если этот танк захватят на Украине, Россия сможет узнать секреты, подчеркивал автор.
СМИ писали, что на производство «Абрамсов» для Украины США выделят 400 миллионов долларов. Так как компания General Dynamics будет специально производить танки для Киева, поставка может затянуться более чем на год.