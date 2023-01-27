Танки Леопард 2: характеристики, сравнение

Германия намерена передать Киеву свои танки Leopard 2 и разрешила их поставки на Украину странам-партнерам. Какими характеристиками обладает немецкий основной боевой танк, и способен ли он изменить соотношение сил, разбирался «Рамблер».

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25 января немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ приняла решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Тогда же США сообщили о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams. В Белом доме заявили, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. При этом для того, чтобы доставить танки на Украину понадобится несколько месяцев.

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Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть Leopard 2, передать их Киеву. С таким запросом к Берлину уже обратилась Польша.

Единый европейский танк

Немецкий основной боевой танк Leopard был разработан еще в 1970-х годах. С учетом соседства ФРГ со странами Варшавского блока создание Leopard 2K было одним из приоритетов для немецкого военного ведомства, ход работ лично контролировал министр обороны Гельмут Шмидт.

Несмотря на то, что изначально немецкие танки разрабатывались для противодействия машинам из СССР, чаще всего их сравнивают с основными конкурентами на мировых рынках – американскими Abrams. Благодаря соотношению цена-качество к 80-м годам модификация Leopard 2A стала очень популярна среди европейских армий.

«Еще более охотно различные страны стали пополнять этими машинами свои танковые части в 2000-е годы, когда Бундесвер начал распродавать свои лишние Leopard 2, в результате чего эта машина фактически стала единым европейским танком. После 1994 года Leopard 2A4 приобрели Канада (27), Чили (140), Дания (51), Финляндия (39), Греция (183 – Leopard 2Hel), Польша(128), Сингапур (96), Испания (108), Швеция (160 – взяты в аренду и возвращены) и Турция (354)», - отмечает Warspot.

Преимущество танка Leopard и технические характеристики

За счет своевременных модернизаций немецким производителям удается поддерживать характеристики машины на достаточно высоком уровне, в той или иной мере дорабатывая ее в соответствии с современными требованиями.

Leopard 2 обладает одним из мощнейших серийных танковых орудий в НАТО. Также благодаря своей конструкции, он допускает многочисленные модернизации. Например, вместо 120-мм гладкоствольной пушки RH120 можно установить пушку погабаритнее -130 мм RH130 L\51 от Rheinmetall. Также на корпус «немца» при соответствующих подготовительных работах можно поставить башню от «француза» ОБТ AMX-56 Leclerc, отмечает Overclockers.

В последних версиях «классическую» RH120 удлинили и общая длина гладкоствольной пушки составила значительные 55 калибров, что придало оперенному подкалиберному снаряду (ОБПС) скорость в 1740 м/с.

Также танк оснащен V-образным 12 цилиндровым силовым агрегатом MB 873, который развивает максимальную мощность до 1 500 лошадиных сил при массе в пределах 63-65 тонн в зависимости от модификации и комплектации. На шоссе танк можно разогнать до 72 км\ч, а на пересеченной местности - до 40 км\ч.

Боезапас танка может состоять не только из подкалиберных и кумулятивных снарядов, но также из программируемых осколочнофугасных, PELE и ПТУР Lahat. Однако последний не используется в танке массово.

Последней модификацией танка считается версия 2А7+. Эта машина с усиленной защитой, улучшенной системой управления огнем, «цифровой башней», командирским тормозом, вспомогательной силовой установкой и модулем дополнительного вооружения. Многие базовые системы были заменены на цифровые и связаны вместе, пишет tanki-tut.ru.

Недостатки и потенциальные проблемы

При этом, несмотря на внушительную броню, позволившую экипажу канадского Leopard 2A6 «отделаться легким испугом» при подрыве на самодельном взрывном устройстве, заложенном террористами в Афганистане, при штурме курдского населенного пункта Эль-Баб в 2017 году немецкие танки показали себя не очень хорошо.

Курдские партизаны смогли тем или иным способом «вывести из игры» минимум пять Leopard. И это по самым минимальным оценкам. Курды же озвучили цифру в два раза больше. При этом «немцев» спалили советскими «Фаготами» 1970-го года выпуска.

По мнению экспертов, у ВС РФ сейчас на руках целый комплекс вооружений, которые без труда пробивают броню немецких машин, пишет «Лайф». https://life.ru/p/1554306

«ПТРК спокойно пробивают эту броню. ПТУР может с воздуха его атаковать», — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

При этом броню Леопарда 2 способны пробить и снаряды, используемые российскими танками.

«В боекомплект у Т-72 и Т-90 входят снаряды, которые пробьют «Абрамс» и «Леопард» в любую проекцию», - констатировал Леонков.