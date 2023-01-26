Стало известно когда Британия поставит танки Challenger 2 Украине

«Что касается вопроса обучения, оно начнется на следующей неделе в понедельник. Меня спросили, когда вооружение будет в театре военных действий, имелось в виду танков Challenger 2. Планируется, что это произойдет в конце марта», – сказал Чак выступая в британском парламенте.