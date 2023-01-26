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16 минут назад

В России создали самонаводящуюся ракету для боевых дронов

Мария Иванова

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разработали самонаводящуюся ракету Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей. Об этом сообщает журнал «Национальная оборона» со ссылкой на главу компании Бориса Обносова.

В России создали межвидовую ракету Х-МД-Э для боевых дронов
Фото: АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

Х-МД-Э - межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета. Обносов подчеркнул, что ее решили создать, так как боевые дроны в последнее время получили мощный импульс развития.

У ракеты есть три варианта исполнения с разными головками самонаведения: с полуактивной лазерной у Х-МД-Э1, активной радиолокационной у Х-МД-Э2 и пассивной радиолокационной у Х-МД-Э3.

Обносов рассказал, что предприятие также работает над созданием малогабаритной зенитной управляемой ракеты для борьбы с дронами.

Ранее СМИ писали, что в России разработали ракету Х-БПЛА с дальностью действия до десяти километров, способную поражать бронетехнику и беспилотники на малой высоте.

Сообщалось, что разработчики провели десятки успешных пусков с модернизированного вертолета Ка-52М и с беспилотников «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус».

Армия,Борис Обносов,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
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