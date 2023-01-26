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21 минуту назад

Власти Эстонии объявили внеочередные военные учения "Шип"

Газета.Ruиещё 1

Правительство Эстонии объявило о проведении в стране внеочередных военных учений "Шип", в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит". Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление кабмина.

Власти Эстонии объявили внеочередные военные учения "Шип"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В соответствии с решением правительства, для участия в учебных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселийта" Западного округа территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По распоряжению командира дружины также вызываются 172 члена "Кайтселиита", которые примут участие в учениях в составе своих подразделений. Всего в учениях будут задействованы 830 человек. Мероприятия пройдут с 26 по 29 января.

Ранее сообщалось, что главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в страну прибыла пехотная рота армии США, которая будет служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады.

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