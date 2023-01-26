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32 минуты назад

Боевик полка «Азов» застрелил раненную в Мариуполе за просьбу о помощи

Lenta.ru

Следственный комитет России (СКР) выявил новые факты убийства мирных жителей Донбасса боевиками украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания под руководством главы СКР Александра Бастрыкина в Луганске.

Боевик полка «Азов» застрелил раненную в Мариуполе за просьбу о помощи
Фото: ТАССТАСС

По утверждению следственных органов, в апреле 2022 года украинский военнослужащий с позывным «Админ» в Мариуполе выстрелил три раза в голову раненой женщины, которая просила о помощи. Установлена личность «азовца», его зовут Алексей Журавский.

В настоящее время российские следователи работают на освобожденных территориях, в том числе Соледаре, пригороде Артемовска и прилегающих поселках.

19 января сообщалось, что боец полка «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак вместе с сослуживцами совершил несколько убийств мирных жителей в Мариуполе, о которых не было известно ранее. Они замешаны «еще в трех эпизодах жестоких расправ».

Армия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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