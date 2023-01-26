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8 минут назад

Российский полковник назвал главную уязвимость танков Leopard 2 на Украине

Lenta.ru

Выделенные Украине Германией танки Leopard 2 вряд ли повысят эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин. Он заявил, что подобной технике необходимо прикрытие, которое, по его мнению, ВСУ обеспечить не сможет. Об уязвимости танков специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Российский полковник назвал главную уязвимость танков Leopard 2 на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Танк сам по себе не воюет. Танк — достаточно заметная цель, и она плохо защищенная. Танк может воевать только под прикрытием авиации: самолетов, вертолетов, беспилотников, которые сверху будут смотреть на поле боя. Боец с гранатометом в руках, которого танкист не видит из-за ограниченного обзора и наличия мертвых сцен, может поразить любой танк. Поэтому нужно прикрытие с воздуха, на земле, чтобы рядом находились боевые машины прикрытия танка, у которых обзор больше», — сказал эксперт.

По его словам, ВСУ не обладают необходимым для поддержки танков авиационным потенциалом, в связи с чем Leopard 2 не даст Украине преимущество на поле боя.

«Это (решение Германии передать Киеву танки Leopard 2. — прим. "Ленты.ру") политический жест поддержки Украины, и я уж не буду говорить, что эти танки на украинском черноземе могут "сесть на брюхо". Эти танки сильно разрекламированные, но их эффективность в бою без огневой и артиллерийской поддержки будет минимальной», — добавил Литовкин.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия намерена отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. Сообщается, что первая партия будет насчитывать 14 танков.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Виктор Литовкин,НАТО,
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