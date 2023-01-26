Российский полковник назвал главную уязвимость танков Leopard 2 на Украине

«Танк сам по себе не воюет. Танк — достаточно заметная цель, и она плохо защищенная. Танк может воевать только под прикрытием авиации: самолетов, вертолетов, беспилотников, которые сверху будут смотреть на поле боя. Боец с гранатометом в руках, которого танкист не видит из-за ограниченного обзора и наличия мертвых сцен, может поразить любой танк. Поэтому нужно прикрытие с воздуха, на земле, чтобы рядом находились боевые машины прикрытия танка, у которых обзор больше», — сказал эксперт.