Мобилизация: последние новости на сегодня 26 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 января 2023, в материале «Рамблера».

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Российские ученые создали для военных повышающее выносливость спецпитание «Донбасс»

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Российские эксперты Федерального исследовательского центра питания (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи создали специальное питание для военных, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Оно способствует концентрации внимания и повышению выносливости. Разработка велась «совместно с индустриальными партнерами». Спецпитание также подходит для мирных граждан, которым приходится находиться на территории боевых действий.

Первые партии продуктов направлены ФМБА России, Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, прочим силовым структурам, обеспечивающим работу в зоне военных действий. Производители ожидают одобрения, чтобы развернуть промышленное производство продуктов под общим названием «Донбасс».

По словам разработчиков, новые продукты и рационы призваны способствовать концентрации внимания, повышению выносливости, мобилизации всех сил организма для качественного выполнения поставленных задач. Военнослужащие смогут переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, стресс, усталость, недостаток сна. Отмечается, что многое из того, что включает в себя рацион, уже опробовано в космосе.

В Совфеде предложили посылать мобилизованным бесплатные сигареты

Повышение с 1 марта 2022 года табачных акцизов в России принесет в федеральный бюджет большие деньги, часть которых можно было бы направить на доставку бойцам в зоне специальной военной операции бесплатных сигарет, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на инициативу сенатора Евгения Савченко на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

При этом в Госдуме считают, что при всей социальной направленности инициативы курение вредно для здоровья, а дополнительные средства лучше пустить на нужды обороны.

Согласно закону, акциз на сигареты и папиросы увеличится на 2 процента: с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно он составит 2 тысячи 603 рубля за тысячу штук вместо 2 тысяч 552 рублей, ранее предусмотренных Налоговым кодексом. Также на 11 процентов повышен акциз на жидкость для вейпов, а акциз для самих систем отменен. В 2023 году акциз составлял 18 рублей за миллилитр, с 1 марта он повысится до 20 рублей, в 2024 году — до 21 рубля, а в 2025-м — до 22 рублей.

Также на 10,6 процента увеличен акциз на табак для систем нагрева — с 7 тысяч 839 рублей за килограмм до 8 тысяч 669 рублей. В 2024 году его поднимут до 9 тысяч 16 рублей, а спустя еще год — до 9 тысяч 377 рублей.

Песков опроверг заявления CNN о возможности второй волны мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию телекомпании CNN, которая сообщила о возможности еще одной волны мобилизации в России, сообщает «Парламентская газета».

Он назвал эту информацию столь же недостоверной, как и слухи в соцсетях на эту тему, появившиеся ранее.