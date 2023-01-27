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22 минуты назад

СМИ: ВСУ могут испытать проблемы с танками Abrams из-за требований к топливу

ТАССиещё 6

Украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации американских танков Abrams из-за требований к топливу для них, сообщил журнал Newsweek.

Названа критическая проблема для танков Abrams на Украине
Фото:  U.S. Army / Patrick Albright U.S. Army / Patrick Albright

По его словам, несмотря на преимущества Abrams, в числе которых издание выделило огневую мощь и бронирование, эти танки потребляют большое количество топлива из-за того, что они оснащены газотурбинными двигателями.

США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams

При этом штатным видом горючего у них является авиационное топливо.

"У них [Abrams] нет холостого хода, так как сразу после зажигания запускается турбина", - приводит издание слова Уильяма Рено, профессора расположенного в штате Иллинойс Северо-Западного университета, который добавил, что снабжение киевских властей необходимым для Abrams типом горючего может оказаться "невыполнимой" задачей для западных стран.

В свою очередь профессор Корнеллского университета (город Итака, штат Нью-Йорк) Дэвид Сибли отметил, что расход танков Abrams составляет от 3,6 до 7,1 литра топлива на 1 км пути.

"Это означает, что Abrams необходима огромная логистическая цепочка, чтобы постоянно снабжать их топливом. В этом плане они хуже других западных танков", - подчеркнул он.

Помимо этого американский майор в отставке Джон Спенсер указал на то, что "снабжение топливом на Украине представляет собой проблему в целом, даже если дело касается дизельного топлива".

О намерении передать Киеву 31 танк Abrams США объявили в среду. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Министерством обороны соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим в администрации США ранее отметили, что поставка займет "месяцы, а не недели".

Армия,Дэвид Сибли,Джон Спенсер,Администрация США,Пентагон,
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