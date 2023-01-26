В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
5 минут назад

Politico: в Европе рассуждают о передаче Киеву современных истребителей после танков

Газета.Ruиещё 3

Официальные лица Украины инициировали обсуждение вопроса передачи Киеву современных западных истребителей, которая может стать следующим шагом в помощи стране после танков, пишет журнал Politico.

СМИ: в Евросоюзе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Следующим естественным шагом будут истребители», — сказал дипломат, участник обсуждений с военными представителями стран НАТО.

В публикации отмечается, что основную поддержку этой идее оказывают балтийские страны-участники Североатлантического альянса.

В настоящее время крупнейшие европейские страны опасаются, что передача истребителей послужит причиной для очередного витка эскалации конфликта на Украине, и поэтому не поддерживают данную идею.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что поставка Украине истребителей на сегодняшний день совершенно немыслима, но активное обсуждение этой идеи мажет стартовать уже через две-три недели.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил агентству Reuters, что Киев будет пытаться добиваться у Запада поставок истребителей.

Армия,Планы НАТО,Юрий Сак,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители