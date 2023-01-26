СМИ: в Евросоюзе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков

Официальные лица Украины инициировали обсуждение вопроса передачи Киеву современных западных истребителей, которая может стать следующим шагом в помощи стране после танков, пишет журнал Politico.

«Следующим естественным шагом будут истребители», — сказал дипломат, участник обсуждений с военными представителями стран НАТО.

В публикации отмечается, что основную поддержку этой идее оказывают балтийские страны-участники Североатлантического альянса.

В настоящее время крупнейшие европейские страны опасаются, что передача истребителей послужит причиной для очередного витка эскалации конфликта на Украине, и поэтому не поддерживают данную идею.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что поставка Украине истребителей на сегодняшний день совершенно немыслима, но активное обсуждение этой идеи мажет стартовать уже через две-три недели.