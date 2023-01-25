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31 минуту назад

США объяснили решение по поставкам танков

Илья Родин

Решение о поставках Киеву танков, на фоне прежних заявлений о невключении их в пакеты военной помощи, было принято из-за изменения условий на поле боя на Украине, заявил на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

США объяснили решение по поставкам танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джон Кирби пояснил, что в настоящее время изменились условия протекания боевых действий, тактика российских войск.

«Изменились условия на поле боя, а также то, как сейчас ведет боевые действия российская сторона», - подчеркнул чиновник.

Кирби добавил, что основным фактором все же явилось то, что перед украинскими военными стоят определенные задачи. Им предстоит выполнить их в предстоящие недели и месяцы.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что ВСУ готовятся к весеннему контрнаступлению.

Он пояснил, что им предстоит как защищать регионы, на территориях которых они находятся, так и предпринять попытки захватить те земли, которые украинские военные считают своими.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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