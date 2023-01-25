Вашингтон сделал заявление о поставках Украине танков Abrams

"Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams <...>, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. <...> Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины", - сказал он.

Как пояснили в Вашингтоне, такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams - это эквивалент "одного украинского танкового батальона".

"Танки Abrams являются лучшими в мире. Это невероятные новые возможности, которые Украина получит для укрепления своей обороны в долгосрочной перспективе", - утверждалось на брифинге.

Танки будут переданы в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим, как пояснили на брифинге, поставка Киеву M1 Abrams займет "месяцы, а не недели".