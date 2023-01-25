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1 час назад

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

ТАСС

Власти США приняли решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщил журналистам в среду на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Вашингтон сделал заявление о поставках Украине танков Abrams
Фото: ТАССТАСС

"Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams <...>, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. <...> Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины", - сказал он.

Как пояснили в Вашингтоне, такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams - это эквивалент "одного украинского танкового батальона".

"Танки Abrams являются лучшими в мире. Это невероятные новые возможности, которые Украина получит для укрепления своей обороны в долгосрочной перспективе", - утверждалось на брифинге.

Стало известно, сколько танков Abrams США направят на Украину

Танки будут переданы в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим, как пояснили на брифинге, поставка Киеву M1 Abrams займет "месяцы, а не недели".

Вместе с танками США планируют предоставить Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

"В дополнение к [танкам] Abrams мы также закупим [и поставим] восемь ремонтно-эвакуационных машин M88 в качестве составной части этого пакета", - сообщили в администрации.

Армия,Пентагон,
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