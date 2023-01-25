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28 минут назад

Журналист Bloomberg Джейкобс: США отправят Украине 31 танк Abrams за $400 млн

Газета.Ru

США отправят Украине 31 танк Abrams, стоимостью $400 млн. Об этом сообщила журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter-аккаунте.

Стало известно, сколько танков Abrams США направят на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Администрация [президента США Джо ]Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на $400 миллионов», — написал Джейкобс со ссылкой на источников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams на Украину. Объявление администрации президента США об отправке танков может быть сделано уже на этой неделе.

Стали известны сроки поставки Украине танков Leopard

До этого газета The Washington Post писала, что процесс доставки украинских войскам танков Abrams может растянуться на месяцы, и маловероятно, что их успеют туда доставить к весне.

Армия,Администрация США,
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