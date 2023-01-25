Стало известно, сколько танков Abrams США направят на Украину

США отправят Украине 31 танк Abrams, стоимостью $400 млн. Об этом сообщила журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter-аккаунте.

«Администрация [президента США Джо ]Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на $400 миллионов», — написал Джейкобс со ссылкой на источников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams на Украину. Объявление администрации президента США об отправке танков может быть сделано уже на этой неделе.