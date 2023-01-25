Стали известны сроки поставки Украине танков Leopard

Первая партия танков Leopard 2 будет направлена на Украину через 3-4 месяца, заявил в среду, 25 января, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это [отправка танков] не случится ранее, чем через три-четыре месяца», - подчеркнул Писториус.

Министр уточнил, что все касающиеся военной помощи Украине меры Германия предпринимает после консультаций с союзниками. Он добавил, что страна не желает стать стороной конфликта.