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58 минут назад

Стали известны сроки поставки Украине танков Leopard

Илья Родин

Первая партия танков Leopard 2 будет направлена на Украину через 3-4 месяца, заявил в среду, 25 января, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это [отправка танков] не случится ранее, чем через три-четыре месяца», - подчеркнул Писториус.

Министр уточнил, что все касающиеся военной помощи Украине меры Германия предпринимает после консультаций с союзниками. Он добавил, что страна не желает стать стороной конфликта.

Германия отправит танки Leopard на Украину

Ранее Писториус призвал союзников, у которых на вооружении имеются танки немецкого производства, приступить к обучению украинских военных по их использованию.

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