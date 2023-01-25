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1 час назад

Постпред РФ призвал Запад не допустить "ядерных провокаций и шантажа" с танками Leopard

ТАССиещё 2

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в среду на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, что Запад не должен допустить "ядерных провокаций" с танками Leopard 2. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Постпред РФ призвал не допустить ядерных провокаций с Leopard 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", - заявил Гаврилов.

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Ранее кабмин ФРГ сообщил, что решил отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешит другим странам реэкспорт. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков киевским властям "крайне опасным", оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния". Выбор Берлина, по словам дипломата, "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что предается забвению "непростой путь послевоенного примирения русских и немцев".

Армия,Константин Гаврилов,Сергей Нечаев,МИД России,ОБСЕ,
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