Постпред РФ призвал не допустить ядерных провокаций с Leopard 2

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", - заявил Гаврилов.