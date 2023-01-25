Украинский генерал предрек сроки наступления на Крым

Вооруженные сил Украины (ВСУ) пойдут в наступление через полтора-два месяца после новой военной помощи Киеву и, в частности, поставок западных танков. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, пишет Ura.ru.

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«Это дает возможность, имея мощные танковые кулаки, уничтожив мощные средства и резервы противника, рассчитать и провести наступательные операции на востоке нашей страны, ударив по донецкой группировке. И так по всему восточному коридору, вплоть до Крыма», — предрек он.

При этом Маломуж подчеркнул, что сроки наступления также зависят от скорости обучения украинских военнослужащих — по его мнению, этот процесс займет пару месяцев.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В первой партии, обещанной Киеву, значится 14 танков.