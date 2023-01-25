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14 минут назад

Еще одна страна заявила о готовности поставить танки Киеву

Мария Иванова

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам готов предоставить Украине танки. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Еще одна страна заявила о готовности поставить танки Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рютте подчеркнул, что в Нидерландах хотят проигрыша России.

Ранее Рютте говорил, что страна может выкупить у Германии 18 танков Leopard 2, взятых Амстердамом в аренду, и передать их Киеву.

Первой передачу танков Украине согласовала Британия - страна поставит Киеву 14 танков Challenger 2.

В Германии сначала заявляли, что отправят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков также примут США.

Однако 25 января Берлин согласовал поставку наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Берлину ранее обратилась Польша).

Армия,Марк Рютте,
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