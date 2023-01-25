Описано способное долететь с Украины до России оружие НАТО

«У них есть "Точка-У", которая бьет больше, чем на 100 километров, но это не то расстояние. Однако существуют ракеты типа "Томагавк". Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — описал эксперт.