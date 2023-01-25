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28 минут назад

СМИ: на Украине признали потерю Соледара

Алиса Селезнёва

Представитель Вооруженных сил Украины Сергей Череватов заявил о том, что украинские военнослужащие оставили Соледар и город перешел под контроль российских военных. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, (…) чтобы отступить на подготовленные позиции», - заявил Череватов.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении освобождении Соледара. По словам официального представителя российского военного ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, контроль над городом позволит перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.

Пригожин показал на видео разрушенные окраины Соледара

Позднее в Минобороны РФ рассказали, что населенный пункт Соль в ДНР перешел под контроль российских сил, также стало известно, что освобождена Клещеевка. 23 января штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка, находящихся в районе Артемовска.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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