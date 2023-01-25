Представитель Вооруженных сил Украины Сергей Череватов заявил о том, что украинские военнослужащие оставили Соледар и город перешел под контроль российских военных. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, (…) чтобы отступить на подготовленные позиции», - заявил Череватов.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении освобождении Соледара. По словам официального представителя российского военного ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, контроль над городом позволит перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.