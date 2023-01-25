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10 минут назад

Германия приняла решение по танкам Leopard для Украины

Мария Иванова

Немецкие власти объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает Der Spiegel.

Германия приняла решение по танкам Leopard для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Британия согласовала передачу Украине 14 танков Challenger 2, а Польша заявила, что отправит Киеву свои танки Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.

В Германии первоначально заявляли, что отправят собственные Leopard 2 Украине только в том случае, если поставки танков начнут США.

Однако 24 января в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц все же согласовал поставку наиболее современной модификации танков - 2A6 - из запасов Бундесвера.

В тоже время появилась информация, что США рассматривают возможность поставить Киеву танки M1 Abrams

Армия,Олаф Шольц,
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