В Госдуме сравнили Leopard 2 с российскими Т-90

Немецкие танки Leopard 2 превосходят американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сравнил танки в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Фото: U.S. Army / Markus Rauchenberger U.S. Army / Markus Rauchenberger

По его словам, Leopard 2 по некоторым характеристикам более эффективны, чем Abrams.

«Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что российские машины прошли проверку в ходе спецоперации и показали себя «с самой лучшей стороны».

Ранее в январе журнал Der Spiegel заявил о согласии канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву роту танков Leopard 2A6.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию танков Т-90М «Прорыв».