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1 час назад

В Госдуме сравнили Leopard 2 с российскими Т-90

Lenta.ruиещё 2

Немецкие танки Leopard 2 превосходят американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сравнил танки в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

В Госдуме сравнили Leopard 2 с российскими Т-90
Фото: U.S. Army / Markus RauchenbergerU.S. Army / Markus Rauchenberger

По его словам, Leopard 2 по некоторым характеристикам более эффективны, чем Abrams.

«Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что российские машины прошли проверку в ходе спецоперации и показали себя «с самой лучшей стороны».

Ранее в январе журнал Der Spiegel заявил о согласии канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву роту танков Leopard 2A6.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию танков Т-90М «Прорыв».

В сентябре издание Popular Mechanics назвало российский Т-90М лучшим танком в спецоперации на Украине. Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и новую пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров.

Армия,Олаф Шольц,Андрей Картаполов,Минобороны России,Уралвагонзавод,Госдума,
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