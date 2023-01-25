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19 минут назад

Спецоперация на Украине 25 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 25 января: последние новости на сегодня
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Под Соледаром ликвидировали двух воевавших на стороне ВСУ британских наемников

Российские военнослужащие ликвидировали двух иностранных наемников в ходе сражений под Соледаром. Погибшие воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Sky News.

Как говорится в публикации, погибшие Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу были гражданами Великобритании.

В США заявили о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске

Запад стал требовать от президента Владимира Зеленского внести коррективы в стратегию Вооруженных сил Украины. Причиной стали неудачи Киева в Артемовске. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN.

Как отмечается в материале, США выразили недовольство в отношении действий ВСУ в Артемовске, которые привели к нескольким поражениям. Американские чиновники настаивают на том, чтобы Зеленский оставил жестокие многомесячные бои в Артемовске и бросил силы в другом направлении. Они посоветовали задуматься о наступлении на юге и использовать преимущества отправленной в помощь Киеву западной техники.

В ДНР оценили способность ВСУ обстреливать Донецк из западных танков

Вооруженные силы Украины не смогут обстреливать Донецк с помощью танков, если западные страны все-таки примут решение об отправке техники. Такое мнение выразил источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

Он отметил, что танки уже не представляют угрозы для города.

«Обстреливать Донецк из танков уже невозможно. Даже если речь о ведении огня с закрытой позиции и большим углом возвышения», — заявил источник ТАСС.

Он пояснил, что все позиции украинских солдат, которые они могли бы занять для обстрела Донецка из танков, уже перешли под контроль российской стороны.

Армия,Владимир Зеленский,
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