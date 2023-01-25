Спецоперация на Украине 25 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 января 2023 года.
Российские военнослужащие ликвидировали двух иностранных наемников в ходе сражений под Соледаром. Погибшие воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Sky News.
Как говорится в публикации, погибшие Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу были гражданами Великобритании.
Запад стал требовать от президента Владимира Зеленского внести коррективы в стратегию Вооруженных сил Украины. Причиной стали неудачи Киева в Артемовске. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN.
Как отмечается в материале, США выразили недовольство в отношении действий ВСУ в Артемовске, которые привели к нескольким поражениям. Американские чиновники настаивают на том, чтобы Зеленский оставил жестокие многомесячные бои в Артемовске и бросил силы в другом направлении. Они посоветовали задуматься о наступлении на юге и использовать преимущества отправленной в помощь Киеву западной техники.
Вооруженные силы Украины не смогут обстреливать Донецк с помощью танков, если западные страны все-таки примут решение об отправке техники. Такое мнение выразил источник ТАСС в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).
Он отметил, что танки уже не представляют угрозы для города.
«Обстреливать Донецк из танков уже невозможно. Даже если речь о ведении огня с закрытой позиции и большим углом возвышения», — заявил источник ТАСС.
Он пояснил, что все позиции украинских солдат, которые они могли бы занять для обстрела Донецка из танков, уже перешли под контроль российской стороны.