США пытались разжечь антироссийские настроения, используя истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года. Такую версию событий предположил обозреватель American Conservative Келли Бокар Влахос, передает РИА Новости.

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Он указал, что история о «пагубном влиянии» на США со стороны России помогла заручиться правительству поддержкой американской общественности на начало «новой холодной войны». Это также закрепило в сознании жителей США идею о том, что русские не только помогли Дональду Трампу стать президентом, но и предпринимали активные попытки «разрушить демократию» и продолжают делать это до сих пор.

Журналист считает, что разжигание ненависти в отношении России нацелено на реализацию внутриполитических целей. По словам руководителя исследований в Институте мира и дипломатии Арты Моэни, угрозу со стороны Москвы внушали общественности еще до боевых действий на Украине, это позволило создать «новую манихейскую динамику». Правительство намерено использовать это для рационализации усиления мер безопасности внутри страны, а также для нового толчка сдерживания России на международной арене.