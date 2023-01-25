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20 минут назад

Российские военные обратили в бегство подразделение ВСУ

Елена Прошина

Российские войска демонстрируют высокий уровень профессионализма в ходе боевых действий на Украине. О подвигах и достижения российских военнослужащих сообщает РЕН.ТВ.

Российские военные обратили в бегство подразделение ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подразделение младшего сержанта Евгения Черина успешно отразило атаку украинских военнослужащих и обратило их в бегство. Боевой задачей россиян было удержать рубеж для будущего наступления российской армии вглубь Украины. ВСУ намеревались сорвать наступление и бросили в этом направлении значительное количество солдат и техники, превосходящее подразделение Черина по численности. В ходе сражения командир взвода был ранен, поэтому младший сержант Черин взял командование на себя и спас товарища из-под огня.

Взвод под командованием Черина ликвидировал 20 украинских солдат, а также БМП и три пикапа с минометами. Украинский отряд отступил, российским военнослужащим удалось удержать свои позиции.

Командир зенитно-ракетного расчета, лейтенант Леонид Каграмян защитил российский отряд от воздушной атаки Вооруженных сил Украины. В ходе своего боевого дежурства он оперативно дал команду на обнаружение беспилотников и ракет противника, а затем распределил цели по значимости и велел уничтожить. В ходе атаки удалось ликвидировать два снаряда из РСЗО HIMARS и один беспилотный летательный аппарат.

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