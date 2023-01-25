Российские военные обратили в бегство подразделение ВСУ

Российские войска демонстрируют высокий уровень профессионализма в ходе боевых действий на Украине. О подвигах и достижения российских военнослужащих сообщает РЕН.ТВ.

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Подразделение младшего сержанта Евгения Черина успешно отразило атаку украинских военнослужащих и обратило их в бегство. Боевой задачей россиян было удержать рубеж для будущего наступления российской армии вглубь Украины. ВСУ намеревались сорвать наступление и бросили в этом направлении значительное количество солдат и техники, превосходящее подразделение Черина по численности. В ходе сражения командир взвода был ранен, поэтому младший сержант Черин взял командование на себя и спас товарища из-под огня.

Взвод под командованием Черина ликвидировал 20 украинских солдат, а также БМП и три пикапа с минометами. Украинский отряд отступил, российским военнослужащим удалось удержать свои позиции.