Российские войска демонстрируют высокий уровень профессионализма в ходе боевых действий на Украине. О подвигах и достижения российских военнослужащих сообщает РЕН.ТВ.
Подразделение младшего сержанта Евгения Черина успешно отразило атаку украинских военнослужащих и обратило их в бегство. Боевой задачей россиян было удержать рубеж для будущего наступления российской армии вглубь Украины. ВСУ намеревались сорвать наступление и бросили в этом направлении значительное количество солдат и техники, превосходящее подразделение Черина по численности. В ходе сражения командир взвода был ранен, поэтому младший сержант Черин взял командование на себя и спас товарища из-под огня.
Взвод под командованием Черина ликвидировал 20 украинских солдат, а также БМП и три пикапа с минометами. Украинский отряд отступил, российским военнослужащим удалось удержать свои позиции.
Командир зенитно-ракетного расчета, лейтенант Леонид Каграмян защитил российский отряд от воздушной атаки Вооруженных сил Украины. В ходе своего боевого дежурства он оперативно дал команду на обнаружение беспилотников и ракет противника, а затем распределил цели по значимости и велел уничтожить. В ходе атаки удалось ликвидировать два снаряда из РСЗО HIMARS и один беспилотный летательный аппарат.