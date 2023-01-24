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30 минут назад

Норвегия допустила передачу Украине танков

Lenta.ru

Норвегия может принять решение о поставке восьми из имеющихся у нее в наличии танков Leopard. Об этом сообщило издание Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на свои источники.

Норвегия допустила передачу Украине танков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Существует вероятность того, что Норвегия поставит восемь из 36 имеющихся у нее танков Leopard Украине», — допустило издание.

Известно, что правительство примет окончательное решение в течение короткого периода времени.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков. В этот раз танки поступят со складов Бундесвера, но в дальнейшем в поставки будут включены и подготовлены другие танки из промышленных запасов ВПК Германии.

Кроме того, США в ближайшее время примут решение относительно поставок танков. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что такое решение дается непросто.

Армия,Олаф Шольц,Уэнди Шерман,
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