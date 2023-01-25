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36 минут назад

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение гиперзвуковой ракеты "Циркон"

ТАССиещё 4

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал в западной части Атлантики организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на удалении более 900 км. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", - информировали в ведомстве, уточнив, что "в соответствии с учебной обстановкой фрегат отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 км".

Отмечается, что в ходе выполнения учебной задачи экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий.

Самый мощный корабль ВМФ России получит новое оружие

Поход отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" начался 4 января и проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого.

В Минобороны сообщили, что в феврале в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Фрегат "Адмирал Горшков"

"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Вошел в состав ВМФ России в июле 2018 года. В декабре 2022 года совершил межфлотский переход и прибыл на главную базу Северного флота - город Североморск - после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Основное ударное оружие фрегата - ракетный комплекс "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

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