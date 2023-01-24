Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) вылетела новая группа российских добровольцев. Видео отправки военнослужащих показал в своем Telegram -канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров .

На кадрах видно, как несколько сотен человек покидают автобусы, разбирают вещмешки из автомобиля сопровождения и строятся на взлетной полосе, где слушают речь председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Тот пожелал военнослужащим слушаться приказов командования.