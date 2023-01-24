Rheinmetall может отправить на Украину 139 танков Leopard

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине в общей сложности 139 танков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам представителя компании, у Rheinmetall имеется 22 боевые машины Leopard 2A4, которые концерн мог бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Однако ремонт и подготовка танков займет почти год.

«Поставка возможна в конце 2023 - начале 2024 года. Есть еще 29 [боевых машин типа] Leopard 2A4, <...> которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года», - сказал он.

При этом представитель оборонного концерна добавил, что у компании есть возможность подготовить еще 88 танков Leopard 1, не указав сроки. Он отметил, что конкретные даты сейчас сложно назвать из-за политики безопасности, меняющихся приоритетов заказов и других факторов.