Мобилизация: последние новости на сегодня 24 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 января 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным

Видео дня

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок социальных выплат призванным по мобилизации россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В приложении к нему говорится о том, что ежемесячные выплаты мобилизованным гражданам производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения от нее включительно. Из приказа следует, что в случае заключения контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца.

Также социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре – до 25 числа.

Указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, распространен на Росгвардию, его подписал глава государства Владимир Путин.

В Генштабе оценили систему мобилизационной подготовки

Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, сообщает «АиФ» со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

По его словам, систему пришлось исправлять на ходу. Отмечается, что в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генштаба во взаимодействии с органами власти субъектов на военную службу были призваны 300 тысяч россиян, пребывавших в запасе.

11 января Министерство обороны назначило главу Генерального штаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск специальной военной операции.

Мобилизованных бизнесменов освободили от отчетов

В России представителей бизнеса, призванных по мобилизации, освободили от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ от 13 января 2023 года №15, которое вступает в силу 24 января.

Принятое решение предоставит возможность мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетов. Новые нормы дополнят комплекс мер по поддержке мобилизованных граждан страны.