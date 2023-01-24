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24 минуты назад

Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам

Вечерняя Москва

Операторы российских БПЛА при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам сотовых телефонов. Это следует из видео Министерства обороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

На видео показана распаковка и сборка беспилотника и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение боевой задачи, управление дроном операторами на наземном пункте управления, рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение дрона с приземлением парашютным способом.

— В зоне спецоперации обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены, — рассказал командир отделения беспилотников с позывным Старый.

Он сообщил, что бортовое оборудование «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE.

Российские войска освободили населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике. Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны. В ходе боев военные ликвидировали более 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Армия,Минобороны России,
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