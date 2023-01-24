Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам

Операторы российских БПЛА при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам сотовых телефонов. Это следует из видео Министерства обороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

На видео показана распаковка и сборка беспилотника и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение боевой задачи, управление дроном операторами на наземном пункте управления, рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение дрона с приземлением парашютным способом.

— В зоне спецоперации обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены, — рассказал командир отделения беспилотников с позывным Старый.

Он сообщил, что бортовое оборудование «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE.