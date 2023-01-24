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39 минут назад

Герасимов назвал причины корректировки плана развития ВС

Авторадиоиещё 5

Стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало причиной корректировки плана развития Вооруженных сил России. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов в интервью aif.ru.

Герасимов назвал причины корректировки плана развития ВС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основными параметрами нового плана стали «создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии», - заявил начальник Генштаба.

Также он отметил, что современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий, а система мобилизации в стране не была готова к выполнению задач и «все пришлось исправлять на ходу».

Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,НАТО,
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