США заявили о готовности Финляндии и Швеции войти в НАТО

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что, по мнению США, Финляндия и Швеция в настоящее время готовы войти в НАТО. Таким образом она ответила на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара выступает против вступления Швеции в альянс после акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, сообщает ТАСС.