СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По информации издания, Южный военный округ (ЮВО) возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, который ранее командовал Западным военным округом (ЗВО). Теперь ЗВО возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.