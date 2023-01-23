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32 минуты назад

РБК: Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов
Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, Южный военный округ (ЮВО) возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, который ранее командовал Западным военным округом (ЗВО). Теперь ЗВО возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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11 января Сергей Шойгу сменил руководство специальной военной операции (СВО) на Украине: он назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, а главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Кима стали его заместителями на этой должности.

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