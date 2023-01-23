СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, Южный военный округ (ЮВО) возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, который ранее командовал Западным военным округом (ЗВО). Теперь ЗВО возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
11 января Сергей Шойгу сменил руководство специальной военной операции (СВО) на Украине: он назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских войск в зоне СВО, а главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Кима стали его заместителями на этой должности.