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16 минут назад

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Lenta.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, который определяет порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В приложении к документу говорится, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с нее включительно. В случае если мобилизованный заключит контракт, выплаты будут производиться до дня вступления документа в силу.

Размер соцвыплат за неполный календарный месяц определяется в соответствии с количеством дней, которые мобилизованный прослужил за этот месяц. Также в документе уточняется, что социальные выплаты начисляются одновременно с выплатой довольствия.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В документе говорится, что семьям военных, погибших в ходе спецоперации, будет перечислено по пять миллионов рублей. Раненым выплатят по три миллиона рублей.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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