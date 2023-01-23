Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, который определяет порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте приказа.

В приложении к документу говорится, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с нее включительно. В случае если мобилизованный заключит контракт, выплаты будут производиться до дня вступления документа в силу.

Размер соцвыплат за неполный календарный месяц определяется в соответствии с количеством дней, которые мобилизованный прослужил за этот месяц. Также в документе уточняется, что социальные выплаты начисляются одновременно с выплатой довольствия.