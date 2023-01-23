В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
31 минуту назад

На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

Елена Прошина

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прием заявок открыли 23 января. Его закроют 7 февраля.

«Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново», — отметили в ведомстве.

Также там напомнили, что при заполнении формы потребуется указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях и военный комиссариат, в котором работник состоит на учете.

Если вдруг IT-сотрудник получит повестку, ему нужно будет явиться в военкомат и подтвердить право на отсрочку, предъявив паспорт, документ воинского учета, водительское удостоверение, подлинники диплома о высшем образовании по специальности и справок с мест работы в аккредитованных IT-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Армия,Минкомсвязь РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители