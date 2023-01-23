На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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Прием заявок открыли 23 января. Его закроют 7 февраля.

«Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново», — отметили в ведомстве.

Также там напомнили, что при заполнении формы потребуется указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях и военный комиссариат, в котором работник состоит на учете.