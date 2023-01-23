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20 минут назад

В Косово появилась символика ЧВК "Вагнер"

Газета.Ru

На здании начальной школы имени Азиза Сулеймани на севере частично признанной республики Косово в северной части разделенного на албанскую и сербскую половины города Митровица появилась символика ЧВК "Вагнер", сообщает албанское новостное агентство Telefrafi.

В Косово появилась символика ЧВК "Вагнер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно представленной информации, неизвестные нанесли на стены школы красные граффити с изображениями скрипки и надпись "Wagner" латиницей.

В районах компактного проживания сербского населения в Косово нередко появляется российская символика и другие напоминания о дружбе России и Сербии. Именно вето России в Совете безопасности ООН до сих пор являлась гарантией непризнания Косово независимым государством.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов сербского населения Косово против запрета выданных Сербией автомобильных номеров с регистрацией в Косово албанскими властями и возведения баррикад на основных автомагистралях в Косово президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности подать в отставку.

Армия,Александр Вучич,Совбез ООН,
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