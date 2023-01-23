Город Кременная – одна из самых горячих точек в ЛНР на текущий момент. Город подвергается постоянным обстрелам, а украинское командование не оставляет попыток взять населенный пункт, отправляя в район все новые и новые части. Также противник активно применяет средства РЭБ, пытаясь нарушить связь и коммуникации российских войск.
"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - рассказывал РИА Новости в начале января один из бойцов Центрального военного округа, обороняющих город.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Несмотря на неоднократные попытки, украинским силовикам не удается прорвать оборону города.
Как сейчас выглядит Кременная – в галерее «Рамблера».