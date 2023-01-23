Как сейчас выглядит Кременная

"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - рассказывал РИА Новости в начале января один из бойцов Центрального военного округа, обороняющих город.