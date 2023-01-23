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15 минут назад

Как сейчас выглядит Кременная

Александр Котлеткин

Город Кременная – одна из самых горячих точек в ЛНР на текущий момент. Город подвергается постоянным обстрелам, а украинское командование не оставляет попыток взять населенный пункт, отправляя в район все новые и новые части. Также противник активно применяет средства РЭБ, пытаясь нарушить связь и коммуникации российских войск.

1/15 Ребенок катается на велосипеде в центре города Кременная
Фото: ТАСС
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2/15 Военнослужащий РФ у монумента бойцам, павшим в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
3/15 Женщина на одной из улиц города
Фото: ТАСС
4/15 Новогодняя ель в центре города Кременная
Фото: ТАСС
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5/15 Мужчина едет на велосипеде по делам
Фото: ТАСС
6/15 Разрушенный в результате обстрелов Греко-католический храм Рождества Пресвятой Богородицы на окраине города
Фото: ТАСС
7/15 Автомобиль на одной из улиц города
Фото: ТАСС
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8/15 Местные жители ремонтируют дом, пострадавший в результате обстрелов
Фото: ТАСС
9/15 Мужчина на велосипеде у разрушенного в результате обстрелов Греко-католического храма Рождества Пресвятой Богородицы на окраине города
Фото: ТАСС
10/15 Местные жители у дома, пострадавшего в результате обстрелов
Фото: ТАСС
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11/15 Военнослужащие РФ в центре города Кременная
Фото: ТАСС
12/15 Балкон многоквартирного дома, пострадавший от обстрелов
Фото: ТАСС
13/15 Школа №5, поврежденная в результате обстрелов
Фото: ТАСС
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14/15 Баннер "Вас приветствует Кременная" на въезде в город
Фото: ТАСС
15/15 Мужчины на одной из улиц города
Фото: ТАСС

"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", - рассказывал РИА Новости в начале января один из бойцов Центрального военного округа, обороняющих город.

Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Несмотря на неоднократные попытки, украинским силовикам не удается прорвать оборону города.

Как сейчас выглядит Кременная – в галерее «Рамблера».

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