Отсрочка от армии: как получить? Все варианты

Законных способов получить отсрочку от призыва на военную службу немало - ее предоставляют по состоянию здоровья, в связи с учебой или ситуацией в семье. Подробно о всех видах отсрочек и о том, как их получить, - в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Отсрочка от армии: что это

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Отсрочка от армии означает временное освобождение от призыва на военную службу по статье 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ).

В законодательстве также есть термин освобождение от службы, он, в отличие от отсрочки, означает постоянное, а не временное освобождение от армии. О полном освобождении от призыва можно прочесть в статье 23 № 53-ФЗ.

Периоды действия отсрочек от призыва на военную службу могут быть разными в зависимости от основания.

Закон № 53-ФЗ содержит перечни оснований для получения отсрочек.

Виды отсрочек от армии:

Отсрочка по очной форме обучения;

Отсрочка для ухода за близким человеком;

Отсрочка по состоянию здоровья;

Отсрочки для молодых или одиноких отцов, для отцов детей с инвалидностью;

Отсрочка для силовиков и сотрудников МЧС;

Отсрочка для депутатов;

Отсрочка для священнослужителей.

Отсрочка по учебе

Учеба - одно из самых частых причин для отсрочки от армии. Студенты имеют право на отсрочку только по очной форме обучения.

Важно № 1: для получения отсрочки студент должен очно учиться по аккредитованным госорганами образовательным программам в вузе/колледже/техникуме.

Сколько действует отсрочка: в течение всего периода учебы.

Какие документы нужны: справка об обучении по программам среднего профессионального или высшего образования. Ее нужно приносить в военный комиссариат в начале каждого учебного года.

Отсрочку по учебе получают:

Студенты, получающие образование бакалавра, если у них нет диплома бакалавра, специалиста или магистра;

Будущие специалисты, если у них нет диплома бакалавра, специалиста или магистра;

Будущие магистры, опять же, если у них нет диплома бакалавра, специалиста или магистра.

Аспиранты, которые учатся по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки с госаккредитацией.

Также отсрочкой пользуются школьники, успешно сдавшие ЕГЭ. Отсрочка для них действует до 1 октября года, в котором они сдали госэкзамен.

Важно № 2: Отсрочкой по учебе можно воспользоваться лишь один раз. Если, к примеру, студент воспользовался отсрочкой для учебы в колледже, а потом решил пойти в вуз, вторую отсрочку ему не дадут.

По другому это работает, если студент решил продолжить высшее образование: к примеру, если он учился на бакалавра, затем пошел в магистратуру, а потом реши стать аспирантом. В таком случае отсрочка для него будет действовать с первого дня в бакалавриате до последнего дня в аспирантуре.

Отсрочка сохраняется, если:

Студент получил академический отпуск;

Студент перешел с одной программы на другую в том же вузе/колледже;

Студент перевелся в другой вуз/колледж.

При этом из-за отпусков или переводов срок отсрочки не должен увеличиваться больше, чем на один год.

Отсрочка по здоровью

Человек, который временно не годен к военной службе по состоянию здоровья, получает отсрочку и категорию «Г» в военном билете.

Сколько действует отсрочка: до одного года.

Какие документы нужны: медицинское заключение о состоянии здоровья с диагнозом; лист медосвидетельствования с категорией годности; карта медосвидетельствования.

Заболеваний, по которым предоставляется эта отсрочка, много. Речь может идти об обострившейся экземе, переломе, перенесенной недавно операции и реабилитации после нее.

Полный список заболеваний для разных категорий годности есть в «Расписании болезней».

Отсрочка по уходу за близкими

Такую отсрочку предоставляют призывникам, которые вынуждены постоянно ухаживать за близким человеком - за кем-то из родителей или за усыновителем, за бабушками и дедушками, женой, родными сестрой или братом.

Главные условия:

Призывник - близкий родственник нуждающегося в помощи и по закону обязан его содержать;

Человек, за которым ухаживает призывник, не получает полное обеспечение от государства;

Есть заключение медико-социальной экспертизы, что этот человек нуждается в постоянном постороннем уходе или помощи.

Сколько действует отсрочка: пока близкому призывника требуется уход.

Какие документы нужны:

Свидетельство о рождении призывника;

Информация о лицах, живущих с ним, и их родственных связях;

В зависимости от случая - свидетельство о рождении отца или матери, свидетельство о браке;

Заключение медико-социальной экспертизы о нуждаемости;

Копия паспорта родственника/усыновителя, которому помогает призывник.

Каждый год в сентябре-октябре призывник, получивший такую отсрочку, должен подтверждать своему комиссариату, что основания для нее сохранились.

Отсрочка для отцов

Эту отсрочку предоставляют в зависимости от ситуации в семье.

Варианты такие:

Если призывник растит ребенка без матери (отсрочка действует до 18-летия ребенка, в реальности - до конца призывного возраста отца, то есть до 27 лет; для отсрочки нужно свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о разводе или смерти матери; доказательства, что ребенок официально живет с отцом);

Если у призывника двое и более детей (отсрочка до конца призывного возраста отца; нужны свидетельства о рождении детей и доказательства, что отец живет с ними);

Если у призывника ребенок с инвалидностью в возрасте до трех лет (отсрочка действует, пока ребенку не исполнится три года, доказательства - как и в случаях выше, плюс медицинские документы об инвалидности);

Если у призывника есть один ребенок и жена как минимум на 22-й неделе беременности (всё как в случаях выше плюс справка о сроках беременности жены).

Отсрочки по работе

Такие отсрочки предоставляют:

Людям со спецобразованием на службе в МВД, пожарным, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможенникам (отсрочку дают на срок работы, нужно предоставить документ об образовании и справку с работы, подтверждать основания для отсрочки придется каждый год);

Поступившим в войска национальной гвардии РФ после вуза при наличии специальных званий (отсрочка действует на весь срок службы, документы из пункта выше);

Депутатам Госдумы, депутатам муниципальных образований и главам муниципальных образования (отсрочка дается на срок действия полномочий, нужно предоставить документы, подтверждающие избрание);

IT-специалистам, работающим по ТК в течение как минимум 11 месяцев до призыва (отсрочка на срок работы, нужно иметь высшее образование из утвержденного перечня, заявление за сотрудника подает сама компания);

Священнослужителям, получившим духовный сан и имеющим должности в религиозных организациях (нужно ежегодно предоставлять в комиссариат справку о духовном сане, выданную религиозной организацией).