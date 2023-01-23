Бывший гендиректор «Роскосмоса», лидер группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что к устроенному на него покушению в декабре прошлого года могли быть причастны западные спецслужбы. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали», — заявил Рогозин.

22 декабря прошлого года Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке. В гостинице, попавшей под обстрел, он и еще несколько военных советников жили на протяжении последних месяцев. В Следственном комитете РФ заявили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека. Самого Рогозина перевезли в больницу в Москве.