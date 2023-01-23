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39 минут назад

Рогозин заподозрил спецслужбы Запада в причастности к совершенному на него покушению

Газета.Ru

Бывший гендиректор «Роскосмоса», лидер группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что к устроенному на него покушению в декабре прошлого года могли быть причастны западные спецслужбы. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали», — заявил Рогозин.

22 декабря прошлого года Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке. В гостинице, попавшей под обстрел, он и еще несколько военных советников жили на протяжении последних месяцев. В Следственном комитете РФ заявили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека. Самого Рогозина перевезли в больницу в Москве.

Рогозин объявил о скором начале операции «Возмездие»

4 января Рогозин сообщил, что намерен вернуться на фронт в Донбассе в середине месяца. Он заявил, что выписан из госпиталя после полученного ранения, а извлеченный из его тела осколок «от снаряда гаубицы Caesar» отправил послу Франции в РФ – чтобы его передали французскому президенту. Кроме того, Рогозин рассказал, что в Донецке погибли двое членов его отряда «Царские волки».

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Следственный комитет,Роскосмос,
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