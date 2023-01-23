Ядерные ракетчики США массово заболели лимфомой

У девяти офицеров, служивших на ракетной базе Мальмстрем в штате Монтана с баллистическими ракетами Minuteman III, обнаружили неходжкинскую лимфому, что может быть связано с условиями их службы. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, в ходе службы офицерам приходится на несколько дней спускаться в подземные пункты управления в ожидании приказа о запуске ядерных ракет.

Подполковник космических сил США Дэниел Себек назвал количество заболевших лимфомой ракетчиков «непропорциональной большой» — девять из 455, которые имели доступ в подземные бункеры. При этом четверо из этих девяти продолжают нести службу, а один скончался.

Обычная заболеваемость лимфомой составляет 19 случаев на 100 тыс. человек. Сейчас информация о заболевших лимфомой офицерах передана главному хирургу Департамента ВВС США для изучения.

Агентство отмечает, что на базе Мальмстрем одновременно находится около 3,3 тыс. военнослужащих, из них операторами пусковых комплексов являются около 400 человек.

Мальмстрем является одной из трех баз в США, которые эксплуатируют в общей сложности 400 межконтинентальных баллистических ракет Minutemen III. К ним также относятся база ВВС Майнот в Северной Дакоте и база ВВС FE Уоррен в Вайоминге.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о планах США модернизировать ядерную триаду Стратегического командования Вооруженных сил STRATCOM.

В частности для замены ракет Minuteman III разрабатываются межконтинентальные LGM-35A Sentinel, которые будут находиться на боевом дежурстве до 2070-х годов.