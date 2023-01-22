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39 минут назад

В США назвали условие для начала поставок немецких танков ВСУ

Майк Габриелян

Достаточно отправить на Украину один танк Abrams, чтобы европейские страны НАТО начали поставлять Киеву Leopard. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей США Майкл Маккол, передает РИА «Новости».

В США назвали условие для начала поставок немецких танков ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard», - заявил он.

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По его мнению, «Германия ожидает от США лидерства». Около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для отправки киевскому режиму.

Между тем в России объявили конкурс на первый уничтоженный Leopard, если эти танки все-таки окажутся на Украине. Приз - два миллиона рублей. Также опубликована памятка с наиболее уязвимыми местами германского танка.

Армия,Майкл Маккол,НАТО,
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