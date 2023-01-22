В США назвали условие для начала поставок немецких танков ВСУ

Достаточно отправить на Украину один танк Abrams, чтобы европейские страны НАТО начали поставлять Киеву Leopard. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей США Майкл Маккол, передает РИА «Новости».

«Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard», - заявил он.

По его мнению, «Германия ожидает от США лидерства». Около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для отправки киевскому режиму.