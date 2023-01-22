МО сообщило об уничтожении AN/ТPQ-36 производства США в ходе СВО

Минобороны РФ опубликовало в воскресенье, 22 января, свежую сводку с театра боевых действий в новых регионах России. Российская армия уничтожила три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, поставленные американцами Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36», - сказано в сообщении.

Кроме того, уничтожены две аналогичные американские станции в ДНР и ЛНР.

Всего ВС РФ за сутки уничтожили около 300 военных ВСУ на купянском, донецком, краснолиманском, запорожском направлении.

Также поражены пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области; уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на запорожском направлении.

Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS.