Минобороны РФ опубликовало в воскресенье, 22 января, свежую сводку с театра боевых действий в новых регионах России. Российская армия уничтожила три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, поставленные американцами Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
«Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36», - сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожены две аналогичные американские станции в ДНР и ЛНР.
Всего ВС РФ за сутки уничтожили около 300 военных ВСУ на купянском, донецком, краснолиманском, запорожском направлении.
Также поражены пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области; уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на запорожском направлении.
Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что армия РФ может освободить Запорожье при помощи слабого звена в украинской обороне.