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13 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении AN/ТPQ-36 производства США в ходе спецоперации

Майк Габриелян

Минобороны РФ опубликовало в воскресенье, 22 января, свежую сводку с театра боевых действий в новых регионах России. Российская армия уничтожила три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, поставленные американцами Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

МО сообщило об уничтожении AN/ТPQ-36 производства США в ходе СВО
Фото: ТАССТАСС

«Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36», - сказано в сообщении.

Кроме того, уничтожены две аналогичные американские станции в ДНР и ЛНР.

Всего ВС РФ за сутки уничтожили около 300 военных ВСУ на купянском, донецком, краснолиманском, запорожском направлении.

Также поражены пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области; уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на запорожском направлении.

Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что армия РФ может освободить Запорожье при помощи слабого звена в украинской обороне.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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