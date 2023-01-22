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44 минуты назад

Рабочая группа по СВО изучит жалобу военного на зарплату в 9,5 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 2

Заместитель руководителя рабочей группы по специальной военной операции — заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол заявил, что рабочая группа будет разбираться с жалобой одного из военных на заработную плату в 9,5 тыс. рублей.

В России рассмотрят жалобу военного на зарплату в 9,5 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кара-оол отметил, что в интернете распространяется видеоролик, на котором российский военнослужащий на передовой сообщает, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, а его зарплата составляет 9,5 тыс. рублей.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности... Мы ему поможем», — сказал замруководителя рабочей группы по спецоперации.

По словам депутата, необходимо «устранить недоразумение». Кара-оол также указал, что военнослужащий собирается «до конца биться за Родину».

Ранее сообщалось, что в Чите мобилизованный железнодорожник через прокуратуру добился выплат за отпуск. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура встала на сторону мобилизованного, который добивался выплат от компании, где он работал.

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