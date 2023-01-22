Спецоперация на Украине 22 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS при обстреле Стаханова

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Украинские Вооруженные силы выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелу подвергся город Стаханов в Луганской Народной Республике. Огонь был открыт в 22:52 мск. Как сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, «местные жители говорят о пяти тяжелых прилетах в район Стахановского машзавода».

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

21 января, в 23:30 в направлении населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.

Также ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрелу подвергся город Стаханов в Луганской Народной Республике. Огонь был открыт в 22:52 мск.

МО РФ: российские военные поразили пункт управления батальона ВСУ в ДНР и 67 подразделений

Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка ДНР, сообщает «Газета.ру».

Удар был нанесен подразделениями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Также российская сторона нанесла удар по 67 подразделениям, огневым позициям, живой силе и технике украинских Вооруженных сил, расположенным в 95 районах.