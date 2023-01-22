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24 минуты назад

Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области

Елена Прошина

Войска Украины обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области
Фото: ТАССТАСС

«Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет. Снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий», — заявил он.

Отмечается, что вблизи кладбища нет военных объектов или воинских подразделений. Рогов назвал произошедшее очередным актом террора против населения Запорожской области.

Ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой украинскими Вооруженными силами для ведения войны.

После первого взрыва были слышны повторные. Предполагается, что звуки взрывов доносятся из одного из пригородов Запорожья. Спустя некоторое время воздушная тревога была отменена.

Армия,Владимир Рогов,
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