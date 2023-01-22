Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области

Войска Украины обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет. Снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий», — заявил он.
Отмечается, что вблизи кладбища нет военных объектов или воинских подразделений. Рогов назвал произошедшее очередным актом террора против населения Запорожской области.
Ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой украинскими Вооруженными силами для ведения войны.
После первого взрыва были слышны повторные. Предполагается, что звуки взрывов доносятся из одного из пригородов Запорожья. Спустя некоторое время воздушная тревога была отменена.