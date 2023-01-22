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27 минут назад

Писториус заявил о планах создать самую мощную армию в Евросоюзе

Газета.Ru

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах превратить Бундесвер в самую мощную армию в Европейском союзе, сообщает газета Bild am Sonntag.

Писториус заявил о планах создать самую мощную армию в Евросоюзе
Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look PressJan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

"Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, для этого потребуется еще несколько лет", - утверждает Писториус.

Он отметил, что на посту министра обороны Германии он собирается "наметить курс к поворотному моменту". Бундесвер на данный момент сталкивается со множеством проблем, среди которых нехватка личного состава, скандалы с потенциальными террористами и неонацистами в рядах вооруженных сил и проблемы с ненадежностью новейшего вооружения. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время посетит Украину

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