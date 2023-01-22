Писториус заявил о планах создать самую мощную армию в Евросоюзе

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах превратить Бундесвер в самую мощную армию в Европейском союзе, сообщает газета Bild am Sonntag.
"Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, для этого потребуется еще несколько лет", - утверждает Писториус.
Он отметил, что на посту министра обороны Германии он собирается "наметить курс к поворотному моменту". Бундесвер на данный момент сталкивается со множеством проблем, среди которых нехватка личного состава, скандалы с потенциальными террористами и неонацистами в рядах вооруженных сил и проблемы с ненадежностью новейшего вооружения. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время посетит Украину