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36 минут назад

NYT: США продлят присутствие 4 тыс. военных в Румынии на девять месяцев

Газета.Ruиещё 1

США в субботу приняли окончательное решение о продлении базирования бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии на девять месяцев с января 2023 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации США.

NYT: США продлят присутствие 4 тыс. военных в Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав находящейся в Румынии в настоящее время бригады входят около 4 тыс. человек. В течение двух месяцев планируется провести ротацию военнослужащих. Их сменит прибывающая из США другая бригада той же дивизии. Кроме того, в Румынию для командования войсками будут направлены штабные офицеры и генерал-майор из 10-й горнопехотной дивизии ВС США.

Американские военнослужащие, как и прежде, будут находиться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной менее чем в 100 км от границы с Украиной. При этом они проводят регулярные учения в непосредственной близости от границы.

США направили своих военных в Румынию в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. Летом расположенный там контингент был увеличен до бригады. Военное командование США ранее изучало возможность ее перевода на другую базу НАТО в Восточной Европе.

Армия,НАТО,Администрация США,
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