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27 минут назад

Российская система ПВО сбила самолет ВСУ в ДНР

Lenta.ruиещё 3

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Антоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Российская система ПВО сбила самолет ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого, за прошедшие сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также в Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и перехвачена противорадиолокационная ракета «HARM» производства США.

МО сообщило об уничтожении AN/ТPQ-36 производства США в ходе СВО

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области. Согласно сообщению Минобороны России, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая.

Армия,Минобороны России,
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