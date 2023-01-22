Российская система ПВО сбила самолет ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Антоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России .

Помимо этого, за прошедшие сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также в Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и перехвачена противорадиолокационная ракета «HARM» производства США.