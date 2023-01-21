СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине

«В России обучается 300 тысяч новобранцев. Москва готовится возобновить наземную атаку, и Украина должна быть готова защищаться от этих атак. Это требует систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных систем. Сегодня страны, которые помогают Киеву, объединились, чтобы понять, что они могут сделать», - заявил министр, принимавший участие во встрече стран НАТО на базе Рамштайн.