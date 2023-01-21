СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине

В Италии обсуждают операцию по обмену комплексами ПВО и поставке Patriot на Украину. Об этом пишет в субботу газета Corriere della Sera.
Corriere della Sera утверждает, что страны НАТО готовятся обменяться оружием. Италия может передать Словакии системы ПВО Samp/T. Братислава в свою очередь, направит комплекс Patriot в ФРГ, где управлению им будут обучаться военные Киева. Затем систему перевезут на Украину.
Сейчас данная «операция находится на изучении».
Официально в минобороны Италии не комментировали данную информацию. Министр обороны страны Гвидо Крозетто заявил, что Киеву надо готовиться к отражению российских атак.
«В России обучается 300 тысяч новобранцев. Москва готовится возобновить наземную атаку, и Украина должна быть готова защищаться от этих атак. Это требует систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных систем. Сегодня страны, которые помогают Киеву, объединились, чтобы понять, что они могут сделать», - заявил министр, принимавший участие во встрече стран НАТО на базе Рамштайн.
Крозетто пообещал, что вскоре Италия «в рамках шестого пакета» направит дополнительную помощь Киеву, «но детали будут засекречены».
По его словам, Украина «довольна той помощью, которую оказывает Италия»
Правительство Италии запланировало на следующей неделе принять шестой пакет военной помощи Украине.